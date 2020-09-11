«Всю жизнь перебирать будешь?»: фанаты Тимати раскритиковали рэпера после расставания с Решетовой

Поклонники рэпера Тимати в Instagram на его страничке развернули бурную дискуссию о дальнейшей судьбе рэпера и его, как они считают, необдуманных поступках. Многие фанаты заявили, что он должен одуматься и вернуться к модели Анастасии Решетовой, которая ранее объявила о расставании с музыкантом.

«Никогда нигде не писала, но простите, вам расходиться нужно не с Анастасией, а со своей мамой. С такой закономерностью тут дело явно не в девушках. До трех лет мама ребенка уязвима и эмоционально, и гормонально, и физически. Взрослейте, включайтесь и становитесь опорой своей жене. Потому что семья — это муж и жена, а мамы, папы, дети — это самые дорогие и любимые родственники», «Тимур, сохраните семью. Так нельзя. Ваш сын будет брать с вас пример, вы для него должны быть беспрекословным авторитетом. Настя, замечательная мама», «Тим, почему Настю бросил?! Хорошая ведь девочка. Всю жизнь перебирать будешь», — заметили в комментариях пользователи.

больше по теме Тимати еще месяц назад съехал от Решетовой в элитный жилой комплекс на Цветном бульваре Отношения в звездной паре уже давно дали трещину.

Отметим, что Тимати и модель Анастасия Решетова были вместе шесть лет. Их сыну Ратмиру нет еще и годика.

Ранее музыкант жил с моделью Аленой Шишковой. Она родила ему дочь Алису, после чего вскоре пара рассталась.