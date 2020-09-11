Одобрит ли бабушка Симона?: Решетова твердо намерена оставить сына Ратмира у себя

В своем посте модель намекнула, что планирует сама воспитывать первенца. При этом девушка не будет препятствовать экс-возлюбленному видеться с малышом.

Модель Анастасия Решетова в своем посте в Instagram, где рассказала о расставании с Тимати, также намекнула, что не отдаст ребенка кому-либо на воспитание из семьи музыканта. «Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — твердо заявила она, давая понять, что сын будет жить с ней.

Между тем, давно ходят слухи, что и дочь рэпера — Алису Юнусову, и маленького Ратмира, которому нет еще и годика, воспитывает мама музыканта Симона Черноморская. Во всяком случае, Алиса чуть ли не 24 часа в сутки проводит время с бабушкой, а не с мамой — моделью Аленой Шишковой.

Поговаривают, что такая же судьба уготована в будущем и Ратмиру. Пока он еще совсем маленький, и большую часть времени находится со своей звездной мамой. Но никто не знает, как события будут разворачиваться в будущем. Сам Тимати никаких комментариев пока не давал. Многие фанаты музыканта подшучивают над его девушками, сравнивая их с «наложницами из гарема». Сейчас все гадают, кто займет место Решетовой и станет новой пассией бизнесмена.

Напомним, что модель первой объявила о расставании с рэпером на своей страничке в соцсетях. Она поблагодарила его за шесть лет совместной жизни.