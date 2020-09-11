«А Симона открыла шампанское?»: фанаты уверены, что Решетова разошлась с Тимати из-за его мамы

24-летняя модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что теперь она – экс-возлюбленная Тимати. Слухи о расставании пары появились еще летом, но стороны никак не реагировали на них. В новом посте своего Instagram Решетова расставила все точки над «i».

Для поклонников новость стала настоящим ударом. В комментариях посыпались многочисленные предположения, что же стало причиной разлада одной из самых знаменитых пар шоу-бизнеса. И большинство поклонников сходятся во мнении, что на отношения влюбленных могла повлиять мама Тимати.

«Где-то Симона вскрывает бутылку шампанского», «Тебе не повезло со свекровью», «Облапошил он вас, юную девочку, со своей мамой Симоной», «А Симона открыла шампанское?», «Симона как-то повлияла на ваше расставание?! Ведь после отпуска проведенного со своей мамой, а не с тобой и сыном, наверное вы приняли такое решение?», «Интересно Симона рада? Мне кажется у нее изначально не было к вам любви, судя по ее «Инстаграму» и как она любит Алену», «Снова 18-летнюю наверно нашел и бумеранг никто еще не отменял», — пишут люди.

Решетовой припомнили, что она увела Тимати у Шишковой – когда предыдущая девушка рэпера была беременна, Юнусова то и дело замечали в компании жгучей брюнетки. Однако Анастасия Решетова подчеркнула, что «здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть».