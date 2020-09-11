«Интеллигенция давно покинула вас»: дочь Успенской разместила фото мамы в леопардовом купальнике

Дочь Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина в Instagram опубликовала архивную фотографию с певицей. На снимке исполнительница расположилась на шезлонге. На ней красивый леопардовый купальник. Певица улыбается и радуется жизни.

«Интеллигенция давно покинула вас, друзья», — подписала снимок Татьяна Плаксина и сделала хештег: «Мама Люба». При этом девушка закрыла свою страничку от комментариев пользователей.

Напомним, что уже полгода Плаксина не общается со своей звездной мамой. Еще минувшей зимой она пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и заявила, что подверглась унижениям, оскорблениям и издевательствам со стороны родительницы.

Сейчас Татьяна Плаксина живет в США со своим отцом. С мамой, которая больше ее не финансирует, она не общается. При этом на ее страничке в соцсетях регулярно появляются странные посты.