Тимати еще месяц назад съехал от Решетовой в элитный жилой комплекс на Цветном бульваре

Рэпер Тимати еще месяц назад съехал от модели Анастасии Решетовой, которая объявила о расставании с ним, в жилой комплекс премиум-класса «Легенда Цветного». Он расположен на Цветном бульваре в Москве. Из этого можно сделать вывод, что звезды уже достаточно давно не живут вместе. Об этом сообщает телеграм-канал «Только никому».

Отметим, что на официальном сайт застройщика есть информация о стоимости жилья в элитном комплексе. Минимальная стоимость квадратного метра здесь начинается от миллиона тридцати пяти тысяч рублей. Минимальная цена квартиры – 227 миллионов 900 тысяч.

Апартаменты в комплексе предлагаются с готовой дизайнерской отделкой в современном стиле. Площадь квартир составляет от 130 до 220 квадратных метров. В каждом апартаменте спланирована индивидуальная кухня – гостиная, гардеробная и несколько спален с санузлами.

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Напомним, что Тимати и Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений. Модель сама в соцсетях объявила о прекращении отношений. Их общему сыну Ратмиру нет еще и годика.