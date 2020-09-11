Мать Тимати поделилась милыми кадрами с внучкой после слов Решетовой о расставании с рэпером

Мама рэпера Тимати, который расстался после шести лет отношений с моделью Анастасией Решетовой, Симона Черноморская в Instagram оригинально отреагировала на его разрыв с женой. Она разместила буквально спустя полчаса после поста Решетовой на своей страничке трогательный ролик с внучкой Алисой. Это дочь Тимати от отношений с моделью Аленой Шишковой.

На кадрах записи Алиса Юнусова отвечает на вопросы своей бабушки. «Моя фамилия Алиса Юнусова. Мне четыре года. У меня есть домашний любимец – собачка. Я живу на улице Шаболовка».

При этом Алиса с трудом смогла сказать свое отчество. Впрочем, после подсказки бабушки она справилась с задачей. Затем она продолжила. «Я люблю заниматься балетом. Еще люблю ходить на художественную гимнастику, играть с куклами и строить дом. Люблю играть на пианино», — говорит девочка.

Отметим, что модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати шесть лет были вместе. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. Меньше чем через год после его рождения пара объявила о расставании. При этом часть фанатов музыканта считают, что его детей воспитывает именно Симона.