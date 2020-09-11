«Ух, бомба!»: Пынзарь в бикини сверкнула бедрами, поплескавшись в ледяной горной реке

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь в Instagram поделилась откровенным видео. На кадрах можно увидеть, как она смело плавает в горной холодной реке в Турции. Девушка в красивом бикини сверкнула прелестями фигуры. Судя по всему, она закаляется, потому что прекрасно чувствует себя в воде.

«Ледяная горная водичка. Обожаю. А вы за «топленое молоко» или за «ох, бодрит?» Дарья Пынзарь

«Какая вы уверенная в себе. Видно, что у вас все в порядке с самооценкой. Восхищаюсь вами», «Дарья, вы очень смелая», «Прикройте прелести», «Бесстыдство-то какое», «Ух, бомба», «Я бы сразу в такой воде ледышкой стала, а вы спокойно плаваете», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что кроме «Дома-2» Дарья Пынзарь стала известна широкому кругу зрителей по проекту «Беременные». У звезды сейчас подрастают два сына. Она уже давно счастлива в браке.

Кстати, муж знаменитости Сергей в 2019 году попал в неприятную историю. Его заподозрили в измене. Правда, дальше слухов эта информация не пошла. Известно, что сейчас Пынзарь по-прежнему вместе со своим мужем. Не так давно они отметили десятую годовщину совместной жизни.