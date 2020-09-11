Евгений Цыганов объяснил, почему не любит сниматься в постельных сценах

По словам актера, последнее, что может режиссер рассказать о любви – это поцелуй.

Актер Евгений Цыганов заявил, что он не большой любитель сниматься в кино в постельных сценах. При этом, если возникнет такая необходимость, то он, конечно, готов. Отказываться от роли из-за этого он не собирается. Как считает актер, последнее, что может режиссер рассказать о любви – это поцелуй.

«Недавно посмотрел одну кинокартину, где герои постоянно целуются. Подумал: если бы этого было меньше, то кино было бы значительно чувственнее». Евгений Цыганов

Как заметил актер, его зовут «известным молчуном». О личной жизни он говорить действительно не любит. По его словам, ему слишком дорого, что с ним происходит, чтобы об этом распространяться. Он добавил, что публичный человек вовсе не обязан делиться с поклонниками всем сокровенным. Ему неприятно, когда про него распространяют в Сети всякие глупости, сообщает «Собеседник».

Евгений Цыганов, как известно, несколько лет назад ушел от своей жены актрисы Ирины Леоновой. От нее у артиста семеро детей. Последние годы актер живет с Юлией Снигирь. В 2016 году у пары родился сын Федор.