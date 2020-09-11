«Меня так наказал бог за веселые влюбленности»: Чиграков рассказал о смерти внебрачного сына

Певец Сергей Чиграков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своего внебрачного сына Влада. Ему было чуть больше тридцати лет.

«Влад — это мой сын от незаконной жены. С мамой Влада Ириной я учился в Ленинграде. Так случилось, что он умер. Он был очень одаренным гитаристом. Писал свои песни. У него была группа и даже своя стайка поклонников. Может меня так наказывает бог за мои веселые влюбленности». Сергей Чиграков

Как отметил Чиж, произошла некая мутная история, в результате которой его сына не стало. «В новогоднюю ночь его сбила машина. Он шел у себя во дворе. Кто-то на скорости проехал. Ему было за тридцать уже. Он приходил ко мне и занимался на гитаре. Всегда был весел, строил планы по поводу записи новых пластинок. У нас с ним были доверительные отношения. Когда он умер, я был где-то вдалеке», — сказал певец.

Напомним, что у Сергея Чигракова есть четверо детей от трех разных жен. Композиции в его исполнении «О любви», «Фантом», «Вечная молодость» давно стали народными хитами.