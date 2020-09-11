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«Крышу сорвало наглухо»: Чиграков ушел от второй жены к любовнице, которая годится ему в дочки

От третьей жены у него двое детей – сыновья Николай и Даниил.

«Крышу сорвало наглухо»: Чиграков ушел от второй жены к любовнице, которая годится ему в дочки
Чиграков вспомнил, как бросил вторую жену/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Чиграков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как оставил свою вторую жену Ольгу ради юной любовницы Валентины, которая младше его на 20 лет. От второй жены у него дочь Даша, а от третьей сыновья – Николай и Даниил.

Сергей Чиграков со второй женой и дочкой. Фото
Чиграков ушел от второй жены ради фанатки. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я влюбился в другую. Мы долго пробыли вместе с Ольгой. Наверное, я не прав во всем. Но я встретил Валентину. И у меня сорвало крышу наглухо. И рвет до сих пор. Понимаете, сердцу не прикажешь. Я просто не мог заснуть. Ну вот как тут быть? Либо на горло наступаешь, либо на сердце».

Сергей Чиграков
Сергей Чиграков с третьей женой. Фото
Чиж ради молодой любовницы ушел от жены. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Как отметил певец, уход от жены дался ему непросто. «Я сильно похудел. Я ходил по улице, а у меня кружилась голова. Не знал, что делать. Дочь Даша тяжело восприняла все это. Сейчас она уже сама вышла замуж. Посмотрим еще как ее судьба сложится, поэтому не стоит меня осуждать», — заметил певец.

Сергей Чиграков, которого все знают по псевдонимом Чиж, один из самых известных российских рок-музыкантов. Композиции в его исполнении «О любви», «Фантом», «Вечная молодость» давно стали народными хитами.

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