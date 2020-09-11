Завидный жених: Корчевников филигранно сыграл на гитаре легендарную песню «Вечная молодость»

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где гостем был рок-музыкант Сергей Чиграков, филигранно исполнил на гитаре легендарную песню Чижа «Вечная молодость».

Как отметил Корчевников, Чигракову за его жизнь, наверное, сотни раз приходилось слышать в различных интерпретациях эту мелодию. Музыкант согласился с этим утверждением и сказал, что ему и самому приходилось часто ее петь не только на концертах, но и во дворах.

После этого Корчевников взял в руки гитару и спел «Вечную молодость» от начала и до конца. Зрители пришли в полный восторг и долго аплодировали ведущему. Сам Чиграков был более скуп на комплименты. «Ну, круто. Четыре с минусом», — только и смог вымолвить Чиж.

Напомним, что 38-летний Борис Корчевников считается одним из самых завидных женихов в мире шоу-бизнеса. У него огромное количество поклонниц. Сам ведущий никогда в своей жизни не был женат. При этом он отмечал, что никак не может встретить свою вторую половинку.