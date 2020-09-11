«Все затрепетало»: Горбань в мокром бикини раззадорила фанатов соблазнительным телом

Ранее актриса из сериала «Кухня» отреагировала на слухи о романе с Дмитрием Нагиевым, дав понять, что она не испытывает к шоумену влюбленности.

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в Instagram поделилась кадрами со своего «жаркого» отдыха на Мальдивах. Актриса на видеозаписи запечатлена в мокром бикини. При внимательном рассмотрении можно разглядеть ее упругие формы. Надо отметить, что 33-летняя актриса безумно красива и хороша собой.

На «райском острове» она отдыхает на отдельной вилле. Горбань показала территорию вокруг своего жилья. Кругом можно увидеть шезлонги. На террасе стоит стол и два стульчика. Скорее всего, второй предназначен для ее спутника. Также можно разглядеть шикарную большую кровать, где звезда сериала «Кухня» коротает ночи.

«Нереальная красота вокруг», «Пожалейте Нагиева», «Все затрепетало», «Мария, вы просто божественны», «Какое прелестное видео вы записали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марию Горбань регулярно подозревают в романе с актером Дмитрием Нагиевым. Они вместе играли мужа и жену в сериале «Кухня». Сама актриса не раз отмечала, что с коллегой у нее чисто профессиональные отношения. При этом в ее жизни есть любимый человек, с которым она счастлива. В 2016 году артистка вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина.