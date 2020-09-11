«Волнуюсь за поколение своих детей»: Кончаловский не может представить, в каком мире будут жить его внуки

Режиссер Андрей Кончаловский, которому в августе этого года исполнилось уже 83 года, заявил, что в человеке ничего не изменится до тех пор, пока его будет мучить страх смерти. Он бы очень не хотел видеть мир, в котором детей будут появляться искусственным путем. Такой мир, как думает великий режиссер, просто обречен на погибель. У него просто нет будущего.

«Я волнуюсь за поколение своих детей и просто не представляю поколение внуков. Потому что вижу, насколько современная цивилизация, с изобилием информации, гаджетов, вещей, отсутствием дефицита, насколько эта цивилизация обокрала поколение моих детей». Андрей Кончаловский

Как заметил режиссер, потребительское общество ведет человека к постоянному удовлетворению чрезмерно растущих потребностей, что не может не огорчать. Люди в итоге ведут полуживотное состояние, а миром начинают править деньги. Кончаловский выразил надежду, что Россия этого не допустит в будущем, сообщает «АиФ».

Напомним, что у Андрея Кончаловского двое детей от актрисы Юлии Высоцкой — сын Петя и дочь Маша. При этом жена младше своего любимого мужчины на 36 лет. Вместе они с 1998 года и очень счастливы. Высоцкая регулярно, к примеру, на своей страничке признается в любви мужу, которого буквально боготворит. Он со своей стороны отвечает ей взаимностью.