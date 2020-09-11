«Я знаю, что это она»: Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

Жена резидента Comedy Club Павла Воли уточнила, что ее подруга наведывается на кладбище к ее родительнице, отдавая дань памяти Зульфие.

Гимнастка Ляйсан Утяшева в эфире шоу на YouTube «Стрелец-молодец» заявила, что крайне редко общается со своей подругой Алиной Кабаевой. При этом у ведущей программы «Танцы» есть телефон гимнастки, но звонить по нему она не спешит. Утяшева уважает выбор своей коллеги вести закрытую жизнь. В этом она не видит ничего странного. У каждого своя позиция в данном вопросе.

«Алишка поздравляла меня со свадьбой, с детьми. Я каждый раз, когда к маме на кладбище прихожу, вижу букеты: «С любовью от Алины». И я знаю, что это она, у меня Алин больше нет». Ляйсан Утяшева

Как заметила Утяшева, для нее Алина Кабаева — самая великая гимнастка. В свое время, как выразилась жена Павла Воли, именно Кабаева сделала переворот в мире художественной гимнастики. Много лет назад тогда еще совсем юная звезда с тренером Ириной Винер ввели в моду юбки и выразительность во время выступлений. Позже все стали копировать этот образ. Благодаря этому, как считает Утяшева, художественная гимнастика стала эмоциональным видом спорта, у которого появилось очень много поклонников.

Алина Кабаева – олимпийская чемпионка Игр 2004 в Афинах в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира. Многие эксперты по праву считают ее самой сильной гимнасткой современности.