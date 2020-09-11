«Деньги кончились на самоизоляции»: Мясников из «Уральских пельменей» с женой стали штукатурами

Юморист из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram разместил свежий видеоролик. На кадрах он вместе со своей женой штукатурит стены в одном из домов. Судя по всему, отмена концертов сильно ударили по семейному бюджету звезды.

«Мой друг Андрей Рожков рассказал, что работы нет и он работает электриком. Я решил перестать стесняться и тоже рассказать о своем месте работы в карантин. А еще хочу сказать, что новый клип с классной песней уже на моем канале в YouTube. Песня называется «На 20 лет назад».

Вячеслав Мясников

На кадрах видео Мясников произносит: «Деньги кончились на самоизоляции. Мы начали дома штукатурить. Так что, если надо, вызывайте бригаду Мясниковых. Мы все сделаем хорошо».

Ранее еще один «уральский пельмень» Роман Постовалов отмечал, если до нового года выступления команды не возобновятся, то он будет вынужден пойти работать на завод. Как подчеркивал юморист, он не акционер юмористического коллектива и у него уже кончаются накопленные финансы.