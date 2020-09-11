«Сохранять спокойствие!»: Дарья Мороз показала беременный живот

Звезда «Содержанок» Дарья Мороз решила поинтриговать своих поклонников в личном блоге. Актриса разместила в Instagram неожиданную фотографию с внушительным животиком и бандажом, который носят обычно беременные.

Однако бывшая жена Константина Богомолова тут же поспешила объяснить, что на самом деле она хотела донести до публики при помощи этого снимка.

«Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка «Триада-2», — написала она под кадром.

Напомним, первый сезон комедийного сериала «Триада» вышел в прошлом году на телеканале ТНТ. Его режиссером стал Дмитрий Дьяченко. Кроме Дарьи Мороз в нем снялись Борис Дергачев, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова, Александр Пташенчук и другие.

Фолловеры актрисы с воодушевлением восприняли новость о продолжении многосерийного фильма.