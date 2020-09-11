«Дядя, а вы дурак»: Валерия оскорбила подписчика, поинтересовавшегося возрастом «бабуси Долиной»

Певица Валерия нелестно отозвалась об умственных способностях одного из своих подписчиков. Исполнительница разместила в Instagram поздравление, которое адресовала подруге и коллеге по сцене Ларисе Долиной.

«Сегодня день рождения величайшей певицы современности Ларисы Долиной. От души поздравляю! Восхищаюсь, уважаю, люблю! Петь вместе на сцене — большое счастье». Валерия

При этом один из подписчиков задал Валерии неприятный вопрос: «И сколько этой бабусе стукнуло?» В ответ жена продюсера Иосифа Пригожина не сдержалась: «Дядя, а вы дурак». Отметим, что большинство пользователей поддержали Валерию. «Вы старый мешок. Петь умеете, как она?» «Не самый умный вы человек».

больше по теме Лариса Долина блистала на своем юбилее в платье из струящегося шелка синего цвета Народной любимице исполнилось 65 лет.

Напомним, что Ларисе Долиной исполнилось 65 лет. С праздником в один из ресторанов ее пришли поздравить самые близкие друзья. Среди них певица Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным. Была на празднике и Валерия со своей второй половинкой — продюсером Иосифом Пригожиным.