Эммануил Виторган запечатлел свою жену в Одессе в белой майке и узких мини-шортах

Ирина Млодик, которой сейчас 58 лет, воспитывает с мужем двоих детей.

Актер Эммануил Виторган, которому сейчас уже 80 лет, в Instagram опубликовал запись с репетиции своего концерта в Одессе. Вместе с женой, 58-летней Ириной Млодик, он несколько дней назад отправился на Украину. На записи они готовятся к своему выступлению и исполняют популярную композицию «Я и ты».

При этом следует отметить, что артист запечатлел свою избранницу Ирину Млодик в белой майке и облегающих мини-шортах. В таком молодежном наряде жена Виторгана чувствовала себя вполне комфортно.

«Одесса! Ждем вас 11 сентября в 19:00. Репетируем, готовимся к встрече с вами! Преображенская ул. дом 11». Эммануил Виторган

Напомним, что у Млодик и Виторгана подрастают две замечательные маленькие дочки: Этель и Клара. Родители окружили своих наследниц вниманием и заботой. Эммануил Виторган чуть ли не в ежедневном режиме выкладывает в соцсетях видеозаписи со своими детьми. Он безумно счастлив, что они появились в его жизни.