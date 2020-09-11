«Я испытал необыкновенный прилив счастья»: Задойнов из «Дома-2» обвенчался со своей женой

Пять месяцев назад Александр и Ксения сыграли свадьбу в Сочи.

Участник шоу «Дом-2» Александр Задойнов обвенчался со своей женой Ксенией. Видеозаписью с торжества он поделился в Instagram. Как отметил Задойнов, они с любимой женой Ксенией готовились к этому важному событию несколько дней — исповедовались и причащались.

По словам Задойнова, который женился на Ксении пять месяцев назад в Сочи, никакого волнения они не испытывали. Молодые люди давно решили быть вместе всю жизнь. Он отметил, что в день венчания был сильный ливень, но когда его невеста вышли их храма, то выглянуло солнце. Задойнов считает, что это знак свыше.

«Когда Епископ Антоний нас венчал, я испытывал необыкновенный прилив счастья, воодушевленное состоянии легкости и чистоты. Эмоции невероятные».

Александр Задойнов

Напомним, что у Александра Задойнова есть ребенок от бывшей участницы «Дома-2» Элины Камирен. Она часто обвиняла мужа в том, что он забыл об их общей дочери и не платит алименты. Правда, сейчас он стал помогать наследнице и ее матери.