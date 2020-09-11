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Семья приколистов: Марина Кравец поделилась забавным видео с маленькой дочкой

Веронике скоро исполнится пять месяцев.

Семья приколистов: Марина Кравец поделилась забавным видео с маленькой дочкой
Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой в апреле этого года. Девочку назвали Вероникой. Своих фанатов в Instagram артистка не часто радует семейными снимками, но на этот раз сделала исключение. Она опубликовала видеоролик, на котором ее муж Аркадий Водахов развлекает маленькую дочь. При этом Марина с присущим ей чувством юмора отметила, что ни одна мать на съемках не пострадала.

«Семья приколистов. Марина хорошо вошла в роль», — писали пользователи Сети.

Некоторым фанатам видео настолько понравилось, что они пересматривали его много раз.

В конце августа Кравец стала одной из ведущих нового шоу на ТНТ, на этот раз утреннего. Канал впервые запустил такой формат программы под  названием «Новое утро».

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