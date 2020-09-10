Ушел из жизни ветеран «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Ушел из жизни известный игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Он скончался от инсульта в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Instagram-аккаунт клуба знатоков. Коллеги выражают соболезнования родным и близким.

Михаил Смирнов был участником интеллектуальной программы на протяжении многих лет. Пришел в клуб интеллектуалов еще совсем молодым. Журналист по образованию собрал самую яркую команду 90-х: в ней были Максим Поташов, Леонид Тимофеев и другие звезды телеэфира. Этим коллективом они одержали много побед в клубе. В самой программе Смирнов был до 2010 года, позже давал консультации молодым игрокам.

Известно, что похоронят ветерана клуба знатоков в Москве. О дате будет известно позже.