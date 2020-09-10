«Каждая лягушка свое болото хвалит»: Костенко ответила хейтерам за свой первый телеэфир

Модель Анастасия Костенко примерила на себя новое амплуа: жена футболиста Дмитрия Тарасова стала ведущей на спортивном телеканале. Теперь красотка будет появляться в эфире хоккейного шоу клуба «Ак Барс». Девушка призналась, что сильно волновалась и для нее это совсем новая сфера.

Однако не всем пришелся по душе дебют Костенко. На девушку обрушилась лавина критики, хейтеры упрекали ее в незнании тематики, неграмотности и неуместности сравнения футбола и хоккея. Жена Тарасова до сих пор разбирает завалы негатива у себя в Instagram. Но терпение брюнетки лопнуло, и она решила ответить на критику.

«Я не хоккейный эксперт, не спортивный комментатор, а именно ведущая шоу, — подчеркнула модель. И добавила: «Я выразила свое видение и свои подсчеты. И, на секундочку, я жена футболиста. И, как говорится, каждая лягушка свое болото хвалит».

Костенко подчеркнула, что ей все равно, когда критикуют ее внешность, у нее по этому поводу никогда не было комплексов. Над речью и дикцией красотка собирается усиленно работать. А вот травля человека, «который ничего плохого не делает и никому не вредит», ей совершенно непонятна.

Жена Тарасова посоветовала девушкам не становиться «мужиками в юбках и базарными бабами», а оставаться женщинами. И если есть внутренние проблемы, не затягивать с походом к мозгоправам, которых, если нужно, она может порекомендовать.