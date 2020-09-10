Наташу Королеву обворовали: «подруги» Тарзана похитили бриллианты певицы

Певица Наташа Королева, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу бриллиантов на сумму в несколько миллионов рублей, а также приличного количества наличных денег. Об этом ранее сообщила kp.ru.

Оказывается, неприятность произошла еще в середине августа. В отсутствие Королевой, Тарзан привел домой двух малознакомых женщин. Судя по всему, они и украли драгоценности певицы. Женщина не сразу обнаружила пропажу, а ее муж тщательно пытался скрыть инцидент.

Королева заявила о краже в полицию. Подробности пока не известны, однако сам Сергей Глушко отказывается давать какие-либо комментарии.

«Откуда вы взяли? Коллеги пишут, вот у них и спрашивайте», — заявил журналистам Тарзан.

Ранее в этом году семья Королевой уже понесла финансовые потери: во время пандемии певице пришлось закрыть свои салоны красоты. Также пострадал и семейный бизнес звездной пары: Королева и Тарзан были вынуждены закрыть собственный спортивный зал. Заведения уже не возобновят работу, а теперь к проблемам прибавились и разборки по делу о краже.

Напомним, что певица и стриптизер вместе уже более 17 лет. Королева вместе с Глушко и сыном проживает в квартире, доставшейся ей после развода с Игорем Николаевым.