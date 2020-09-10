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Ушла Королева шипов: Дайана Ригг умерла на 83-м году жизни

Британская актриса скончалась от рака.

Ушла Королева шипов: Дайана Ригг умерла на 83-м году жизни
Актриса Дайана Ригг. Фото: globallookpress.com

Английская актриса кино и телевидения Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщил ее агент Саймон Бересфорд, пишут РИА «Новости».

Обладательница премий BAFTA и «Эмми» умерла от онкологического заболевания. Диагноз исполнительнице роли «девушки Бонда» поставили шесть месяцев назад.

Агент Ригг выразил слова сожаления по поводу утраты всемирно известной актрисы:

«Мы с огромной грустью сообщаем, что Дама Дайана Ригг мирно скончалась сегодня утром. Она была дома со своей семьей».

Саймон Бересфорд

За свою жизнь артистка  отметилась ролями во множестве фильмов. Среди молодого поколения она стала известна благодаря сериалам «Доктор Кто» и «Игра престолов».

Также популярность ей принесла роль Трейси ди Винченцо в фильме о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества».

Актриса Дайана Ригг
Дайана Ригг на кинопоказе сериала «Игра престолов». Фото: globallookpress.com

Напомним, что актриса была членом труппы Королевского Шекспировского театра до 1964 года. Позже она стала играть на сцене Национального театра Великобритании.

Впервые на телеэкране Дайана Ригг появилась в 1961 году. Тогда она сыграла в телеверсии театральной пьесы «Ондина» . Но большинству поклонников она запомнилась как исполнительница главной роли в английском детективном сериале «Мстители».

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