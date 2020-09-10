На лодке, катамаране и камнях: Мария Ивакова едва успевала менять купальники на отдыхе в Турции

Ведущая «Орла и решки» прекрасно провела время с подругами под палящим солнцем.

Телеведущая Мария Ивакова в Instagram похвасталась своим отдыхом в Турции. Звезда разместила целую серию фотографий с курорта. На снимках она запечатлена вместе с подружками.

Интересно, что девушка только и успевала во время поездки менять купальники. Почти на каждой фотографии она в разных «нарядах». Телеведущая запечатлела себя на камнях, на катамаране, на лодочке. На некоторых снимках она просто разговаривает с подружками.

«Посчитала, что уже восемь лет подряд я выбираю отдых на воде (меняется только компания и размеры лодок). И это лучший отдых для моей нервной системы. В этот раз мы собрали женскую компанию и шикарно отдохнули. Смотрите фотоотчет». Мария Ивакова

Напомним, что Мария Ивакова ранее рассказывала об открытии для себя турецкого отдыха. Судя по всему, ранее в этой стране отпуск она не проводила. Сейчас, как известно, звезда встречается с сыном актера Михаила Ефремова — Никитой.