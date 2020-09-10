«Время мечтать»: Брухунова в пестром кардигане похвасталась носками с принтом

Пятая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, обожает моду и все, что с ней связано. Девушка при этом непросто отслеживает тренды, но и старается обыгрывать их в образах на свой лад. И подчеркивает, что не пользуется услугами стилистов, придумывая себе аутфиты самостоятельно.

Вот и сейчас Брухунова обыграла в образе тренд «с носками напоказ». Она подобрала бежевый парный предмет гардероба с необычным принтом.

«Всегда мечтать», — гласит вышивка на носках.

Девушка облачилась в разноцветный кардиган, бежевые брюки и замшевые лоферы в тон. Подписчикам аутфит понравился, и они сочли его необычным:

«Классные носки!», «Татьяна, подскажите, пожалуйста, где вы купили эти носочки?», «Татьяна, спасибо большое за ваш стиль и красоту!!», «Кофта — огонь», «Как с каталога!! Вещи очень крутые у вас», «Кардиган супер. Не первый раз на фото, и он этого заслуживает», «Весь образ такой мягкий, теплый, уютный!! Осень, время согреться», — пишут в комментариях.

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