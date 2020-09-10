Бабкина вспомнила, как вместе с Долиной пела народную песню «Через садик, через вишню»

Певица Надежда Бабкина в Instagram поздравила свою давнюю подругу Ларису Долину с 65-летием. Как сказала исполнительница, природа наградила ее коллегу потрясающими голосовыми данными. У нее, как подметила певица, мощнейшая вибрация в голосе, которая пробирает до глубины души. При этом Бабкина уточнила, что в жизни Долиной были передряги, из которых она всегда с честью выходила.

«Однажды я ей предложила: «А давай что-нибудь вместе споем». Она тут же согласилась: «А давай, мне это интересно». И мы вместе исполнили народную песню «Через садик, через вишню». Пробовали импровизировать — Лара великий импровизатор, как и Игорь Бутман». Надежда Бабкина

По словам Бабкиной, ее подруга еще и прекрасный преподаватель по вокалу, который передает свои знания и опыт ученикам. При этом звезда безупречно владеет своим голосом.

Ранее Лариса Долина рассказывала, что отправила сразу несколько своих учеников на вокальный проект «Голос». Как сказала джазовая певица, она верит, что на этом шоу у них все получится и строгое жюри «к ним повернется лицом» на прослушиваниях.