«Все мы из детства»: похудевшая Кожевникова в эффектном бикини показала редкое фото с сыном

Начало осени актриса Мария Кожевникова решила провести на теплом черноморском побережье. Вместе с семьей она отдыхает в Сочи, а яркими фото с пляжей делится со своими подписчиками в Instagram. Звезда сериала «Универ» заметно похудела и совсем не стесняется фотографироваться в откровенных бикини. На этот раз блондинка опубликовала снимок с сыном и поразмышляла о материнской любви. К слову, Мария — мама троих сыновей.

«Любви не бывает много, и ей невозможно избаловать, а еще она совершенно точно не сортирует детей по полу! Мы все из детства, долюбленные дети — это фундамент, на котором можно построить все! Абсолютно все!» — написала Кожевникова.

Недавно Мария рассказывала о том, что она не хочет регистрировать свой брак официально. Актриса уже семь лет живет с бизнесменом Евгением Васильевым, однако в ЗАГС пара не торопиться. В 2013 году они обвенчались в Ницце.