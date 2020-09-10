«У каждого могут быть легкие флирты»: жених Азизы оправдался за историю со звездой «Дома-2»

По словам Давида Григоряна, он просто сидел за одним столом с Яной Шафеевой.

Жених певицы Азизы бизнесмен Давид Григорян оправдал свои заигрывания с одной из участниц «Дома-2» Яной Шафеевой. Как известно, исполнительница отменила свадьбу, которая была намечена на конец сентября, когда узнала о похождениях любимого мужчины за ее спиной.

Как отметил Григорян, никакой измены с его стороны на самом деле не было. С Яной он просто оказался в тот праздничный вечер за одним столиком. Они, конечно, изрядно выпили, но дальше легкого флирта дело не пошло. Как заметил предприниматель, он даже знал бывшего парня Шафеевой. Когда-то они общались, так что со звездой скандальной телестройки они просто друзья.

«У каждого из нас могут быть легкие флирты, которые направлены на достижение каких-то своих целей. Но не более того. Мы уже выросли из того возраста, чтобы ревновать друг друга с Азизой». Давид Григорян

По словам жениха певицы, он не верит, что из-за такой мелочи их свадьба в итоге не состоится. В ближайшее время он намерен вымолить прощение. Как сказал Григорян, его совесть абсолютно чиста, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Азиза ранее не только отменила свадьбу, но и попросила своего дизайнера Анику Керимову приостановить пошив дорогого платья за 11 миллионов рублей. Дальнейшая судьба наряда неизвестна.