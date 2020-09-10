«Безумный тембр»: Александр Буйнов поздравил Ларису Долину с 65-летием

10 сентября день рождения отмечает народная артистка России Лариса Долина. Ей исполнилось 65 лет. К многочисленным поздравлениям присоединился Александр Буйнов. В своем Insragram он опубликовал трогательное пожелание.

«Уникальный голос, безумный, обволакивающий тембр — это все народная джазовая певица Лариса Долина! С днем рождения, любимая, с юбилеем! Здоровья, любви, удачи! Ты настоящая, люблю тебя!», — написал Буйнов.

Пользователи Сети присоединились к словам музыканта и пожелали имениннице здоровья, благополучия и творческих успехов. Стоит отметить, что в свои 65 лет артистка ведет активный образ жизни. К примеру, Долину можно увидеть на различных светских мероприятиях, фестивалях и съемках телепередач.

С наилучшими пожеланиями обратился к Ларисе Долиной и президент России Владимир Путин. Он отметил, что творчество Ларисы Александровны вписано яркими страницами в историю музыкального искусства.