Когда меркнет бриллиант: Климова сверкнула рельефными бедрами, позируя у водопада

Актриса приехала на отдых в Турцию без детей.

Екатерина Климова решила продлить лето и отправилась в отпуск в турецкий город Сиде. Звезда остановилась в пятизвездочном отеле с тремя ресторанами и собственным аквапарком. Располагается гостиница на самом берегу Средиземного моря в сосновом бору.

«Красота какая! Все уже позавтракали, кроме нас», — сказала исполнительница главной роли в сериале «Бедная Настя», глядя из окна своего номера.

На обнародованных в Сети кадрах можно увидеть живописное побережье. А еще можно понять из сказанных слов, что актриса приехала в отпуск не одна. При этом компанию Екатерине составили вовсе не ее наследники.

«Только когда приезжаешь на отдых без детей, приходит понимание как важно, чтобы в отеле был тихий бассейн», — написала она в личном блоге.

Звезда украсила свой пост чарующим видео, представ в нюдовом купальнике на фоне искусственного водопада. Климова профессионально позировала перед камерой, выставив вперед рельефное бедро с татуировкой. Реакция фолловеров на эти кадры была очень яркой!