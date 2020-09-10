«С пакетами, из якобы ЦУМа»: Солнцев разнес Бородину за ее реакцию на «модного» Моргенштерна

Скандальный рэпер получил премию «Женщина года», и телеведущей «Дома-2» это не понравилось.

В начале осени в Москве состоялась церемония вручения премий от журнала Moda Topical. И в номинации «Женщина года» победу присудили рэперу Моргенштерну (настоящее имя Алишер Валеев), 22-летнему эпатажному музыканту и блогеру. Присутствующая на мероприятии ведущая «Дома-2» Ксения Бородина возмутилась этим фактом и заявила во всеуслышание, что «не хочет просыпаться в этот мир».

За Моргенштерна вступился бывший подопечный Бородиной, участник телестройки Рустам Солнцев. У себя в Instagram он «разнес» телеведущую за ее заявление и признался:

«Я вот, ни чего просыпаюсь в мир с Ксюхиными пакетами, из якобы ЦУМа,ее понтами, недовольством, — кинул камень в огород Бородиной Солнцев. И добавил: «Она все чаще несет в массы тотальное неприятие. Непримиримость. Это все осень. Осень жизни».

Солнцев подчеркнул, что с премией Моргенштерну так пошутили, самого рэпера он назвал «угарным».