«20 секунд и все»: Пегова показала свое экспресс-преображение с помощью макияжа

42-летняя Ирина Пегова интригует своих поклонников в личном блоге, по крупицам выдавая информацию о съемках в новой ленте.

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«Какое же красивое кино мы снимаем… Мне кажется, вам понравится!» — написала она в одном из постов, украсив текст фотографией статуи пионера. Подобные архитектурные формы в советское время ставили в детских оздоровительных лагерях.

В дальнейшем артистка не раз появлялась в Instagram в пионерском галстуке и с комсомольским значком. Некоторые верные почитатели звезды предположили, что она играет в новой ленте пионервожатую. Но Пегова заверила, что это не так.

А вот из следующего поста стало понятно, что сюжет в фильма развернется в годы «застоя». На размещенном в микроблоге видеоролике Ирина продемонстрировала, как мастерски с ней работают гримеры и стилисты, преображая ее в даму из прошлого. По словам актрисы, с помощью макияжа и прически ее экспресс-преображение прошло без лишних проволочек.