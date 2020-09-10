«Молитвы наши о нем»: Басков вспомнил о покойном отце, которому могло исполнится 69 лет

Певец Николай Басков в Instagram оставил очень трогательный пост, который посвятил своему покойному отцу. Он напомнил пользователям, что 10 сентября — день рождения его папы. Ему исполнилось бы 69 лет. Как отметил исполнитель, он до сих пор не может поверить, что отца нет в живых. Для музыканта родитель всегда есть и будет рядом.

«Мы с мамой так же трепетно и сильно любим его. Помним. Молитвы наши о нем, в мыслях благодарим за все. Сегодня множество людей, с которыми он шел по жизни, вспомнят его, прекрасного человека, настоящего мужчину, достойного офицера, который всю его жизнь стоял на страже интересов Родины. Вспомнят, помянут». Николай Басков

В комментариях отметился и друг Баскова поп-король Филипп Киркоров. «Дорогой мой друг! Это самая тяжелая потеря в жизни, но ты живешь — его создание и воплощение, его продолжение, и живешь красиво и достойно. Так живи во имя него и его мечты, которую ты воплотил достойно и звездно! Вечная память».

Виктор Владимирович Басков окончил в свое время Военную академию имени Фрунзе. Он пять лет служил в ГДР. Прошел путь от командира взвода до командира дивизии. Позже служил в Генштабе в чине полковник на генеральной должности. Какое-то время работал в инспекции в Счетной палате. Отец Баскова последние годы жизни лечится от тяжелой болезни.