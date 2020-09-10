«Милашка-первоклассница»: в Сети появился снимок, как Лиза Галкина едет на машине в гимназию

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой шестилетней Лизы Галкиной в Instagram появилась красивая фотография. В кадре девочка запечатлена во время поездки в машине. Поклонники сошлись во мнении, что малышка направлялась на учебу. При этом наследница Примадонны отечественной эстрады не забыла пристегнуться, как и положено по правилам.

«Милашка-первоклассница», — сделали подпись под кадром фанаты Лизы Галкиной.

«Чудная девочка. Такая светлая, лучистая. Словно солнышко. Она всегда в хорошем настроении», «Принцесса наша. Хорошего тебе дня и хороших оценок», «Она еще больше повзрослела, когда пошла в первый класс», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что чуть больше недели назад Лиза Галкина и ее родной брат-близнец Гарри пошли в первый класс. Скоро ребятам исполнится уже по семь лет. Надо отметить, что дети Пугачевой и Галкина теперь учатся в гимназии, которая находится буквально в десяти минутах езды от деревни Грязь. Как известно, все звездное семейство проживает в замке в этом населенном пункте.