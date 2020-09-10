«Было уже сердцебиение у ребенка»: Наташа Королева вспомнила, как у нее случился выкидыш

По словам певицы, сейчас она с мужем Тарзаном ждет уже внуков.

Певица Наташа Королева призналась, что у нее мог появиться еще один ребенок. Несколько лет назад она была беременна, но случился выкидыш. Причем руку к этому приложили журналисты. В Сеть попали ее обнаженные снимки, снятые для домашнего архива.

По словам Наташи Королевой, она пережила серьезный стресс. В итоге звезда оказалась в больнице под капельницей.

«На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить». Наташа Королева

Как отметила исполнительница, позже она хотела воспользоваться услугами суррогатной матери. Но тут «в позу» встал сын Архип. Он выступил резко против такого развития событий. В итоге муж певицы культурист Тарзан, чтобы не нагнетать обстановку заявил, что семья будет ждать внуков.

Напомним, что Тарзан и Наташа Королева сумели построить гармоничные отношения. Их сыну Архипу уже 18 лет, сообщает портал Peopletalk TV.