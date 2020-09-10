«Очень гармоничная пара»: Жидков оценил союз Арнтгольц и Богатырева

Иван Жидков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым о новом возлюбленном бывшей жены Татьяны Арнтгольц. Актриса встречается с Марком Богатыревым. Как известно, не за горами свадьба звезд. Они уже познакомили друг друга со своими родителями. В интервью Богатырев не раз подчеркивал, что без ума от будущей жены.

Как отметил Иван Жидков, в их расставании с Татьяной Арнтгольц «все произошло правильно». Он ни о чем не жалеет. Эти отношения уже не могли дальше продолжаться.

«Я не переживаю, что так случилось. Я к Тане трепетно отношусь. С большой любовью. Хочу, чтобы они были счастливы. Мне кажется, что они очень гармоничная пара. Я рад за них». Иван Жидков

Напомним, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц развелись еще семь лет назад. В этом браке родилась дочь Маша. После расставания у актера был роман с моделью Лилией Соловьевой. У них появился сын Степа. Но и с матерью младшего наследника длительных отношений у Жидкова не случилось.