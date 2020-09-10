«Наши отношения изжили себя»: Иван Жидков объяснил, почему развелся с Татьяной Арнтгольц

Актер Иван Жидков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. Вместе они были на протяжении пяти лет.

«Я до сих пор очень люблю Таню как человека. Мы оба из Калининграда. Жили в соседних домах. Потом в вузе жили в соседних общагах и никогда не пересекались. Однажды друг позвал меня в аэропорт встретить Таню. Ну и пробежала искра. Мы встретились. Потом поехали к другу на дачу… Я ей сказал собирать вещи и переезжать ко мне. Отношения развивались очень быстро». Иван Жидков

Актер также рассказал о причинах расставания. «Я думаю, это было правильное решение разойтись. В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. Чтобы преодолевать кризисы в отношениях, должна быть высокая мотивация. Сейчас институт брака меняется. Женщина может быть независимой от мужчины. Наши отношения просто себя изжили», — заметил он.

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Напомним, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц развелись еще семь лет назад. В этом браке родилась дочь Маша. У актера также был роман с моделью Лилией Соловьевой. У них появился сын Степа. Позже пара объявила о расставании.