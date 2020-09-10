Леди в Штатах: Орбакайте в летящей блузе запечатлелась на берегу океана в Нью-Йорке

После снятия ограничений в Америке из-за пандемии коронавируса Кристина Орбакайте вовсю наслаждается определенной долей свободы и теплыми деньками. Старшая наследница Аллы Пугачевой в основном живет в Майами со своим мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. И пока приехать в Россию и навестить других родственников певице не удается из-за закрытых границ. Кстати, Примадонна тоже не принимает никаких обходных мер и практически все время находится на территории своего замка в деревне Грязь.

Ну а Кристина Орбакайте решила воспользоваться моментом и лучше изучить Соединенные Штаты, отправившись с дочкой в Нью-Йорк. Здесь они запечатлелись на 58-м этаже небоскреба, которыми так славится этот город.

И, конечно же, прогулялись по океаническому побережью. Судя по обнародованным кадрам в личном блоге звезды, погода стоит там прекрасная. Певица с удовольствием подставляла свое лицо солнечным лучам и ветерку. Сама Кристина облачилась в летящую блузу из шифона.

«Какое небо голубое», — подписала она свежий видеоролик.