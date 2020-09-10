«Благодаря Кате я понял, какой должна быть женщина»: Жидков вспомнил свой роман с Семеновой

Актер Иван Жидков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем романе с актрисой Екатериной Семеновой. Она, как известно, была старше его на тринадцать лет. Стоит отметить, что эти отношения продлились всего полтора года.

«Мне было 23, ей 36, когда мы познакомились. Это, конечно, мощная разница в возрасте. Мы были тогда коллеги по театру. Все мои отношения складывались быстро и органично. Привет, привет… и отношения. Это был очень быстрый ход событий. Я просто влюбился». Иван Жидков

Как сказал актер, Катя Семенова – комфортный и безумно харизматичный человек. «Я ей очень благодарен. У меня благодаря ей было такое душевное приключение в юном возрасте. Благодаря Кате я понял, какой должна быть женщина. Она — неординарный человек. У нее такая харизма и юмор. Она очень образованная женщина. Катя — крутая, с ней мне всегда нравилось общаться. Мужем и женой мы не стали. У всего есть срок годности и службы. У наших отношений был лимит. Я, наверное, никогда себе не врал. Если я понимал, что надо сделать так, значит делал. Я всегда был честным с собой», — заметил актер.

Напомним, что Иван Жидков был женат на актрисе Татьяне Арнтгольц. В этом браке родилась дочь Маша. После расставания у него был роман с моделью Лилией Соловьевой. У них в 2017 году на свет появился сын Степа. Позже пара рассталась.