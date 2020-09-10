Что нужно сделать Ефремову, чтобы выйти раньше срока: видеокомментарий адвоката
Видео
Любимые мужчины Ларисы Долиной - видеообзор
Видео

«Благодаря Кате я понял, какой должна быть женщина»: Жидков вспомнил свой роман с Семеновой

Он, как известно, на тринадцать лет младше популярной актрисы.

«Благодаря Кате я понял, какой должна быть женщина»: Жидков вспомнил свой роман с Семеновой
Жидков вспомнил свой роман с Семеновой/http://globallookpress.com/

Актер Иван Жидков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем романе с актрисой Екатериной Семеновой. Она, как известно, была старше его на тринадцать лет. Стоит отметить, что эти отношения продлились всего полтора года.

Борис Корчевников и Иван Жидков. Фото
Жидков вспомнил роман с Семеновой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мне было 23, ей 36, когда мы познакомились. Это, конечно, мощная разница в возрасте. Мы были тогда коллеги по театру. Все мои отношения складывались быстро и органично. Привет, привет… и отношения. Это был очень быстрый ход событий. Я просто влюбился».

Иван Жидков

Как сказал актер, Катя Семенова – комфортный и безумно харизматичный человек. «Я ей очень благодарен. У меня благодаря ей было такое душевное приключение в юном возрасте. Благодаря Кате я понял, какой должна быть женщина. Она — неординарный человек. У нее такая харизма и юмор. Она очень образованная женщина. Катя — крутая, с ней мне всегда нравилось общаться. Мужем и женой мы не стали. У всего есть срок годности и службы. У наших отношений был лимит. Я, наверное, никогда себе не врал. Если я понимал, что надо сделать так, значит делал. Я всегда был честным с собой», — заметил актер.

Напомним, что Иван Жидков был женат на актрисе Татьяне Арнтгольц. В этом браке родилась дочь Маша. После расставания у него был роман с моделью Лилией Соловьевой. У них в 2017 году на свет появился сын Степа. Позже пара рассталась.

Тэги

Иван ЖидковКатя СеменоваЛилия СоловьеваПрограмма "Судьба человека"Татьяна Арнтгольц