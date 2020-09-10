Красиво жить не запретишь: Горбань в мокром бикини порезвилась в бассейне

Актриса Мария Горбань в Instagram поделилась очередными откровенными фотографиями. Звезда сейчас находится на Мальдивах, где отдыхает в одном из фешенебельных отелей. Надо отметить, что экранная «жена» актера Дмитрия Нагиева находится в потрясающей форме. Вместе они, напомним, играли в сериале «Кухня».

На кадрах, которые появились в Instagram, Мария Горбань завтракает в бассейне. «И там она позавтракать, а может, пообедать, а может, и поужинать — спокойно собралась», — подписала артистка красивые снимки из райского уголка.

«Волшебно и очень красиво. Вы словно в раю», «Где-то рыдает Нагиев», «Очень красиво. Хорошего вам отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Мария Горбань прославилась благодаря популярному сериалу «Простые истины». Звезда жила гражданским браком с защитником московского футбольного «Локомотива» Яном Дюрицей. Он по национальности словак. В 2011 году пара рассталась. Через два года она вышла замуж за осветителя Олега Филатова. В сентябре 2014 года на свет появилась их дочь Стефания. И этот союз нельзя назвать долговечным. В 2016 году актриса сыграла свадьбу с фотографом Кириллом Зоткиным.