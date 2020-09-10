Меладзе вызвали в суд после спора Гагариной и Кормухиной из-за «Кукушки»

Мужу Веры Брежневой придется приехать на одно из заседаний в Тверской суд.

Продюсер Константин Меладзе должен будет прибыть в Тверской суд столицы на одно из заседаний, касающихся спора из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя. Скорее всего, это случится 25 сентября. Как известно, Ольга Кормухина продолжает настаивать на версии, что Полина Гагарина своровала несколько лет назад ее аранжировку.

По словам представителя Ольги Кормухиной Валерия Рытвина, ни Полина Гагарина, ни наследники Виктора Цоя пока не предоставили никаких документов об истории переработки трека. К слову, автором музыки был указан Константин Меладзе.

«Во время выхода фильма «Битва за Севастополь» их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы». Валерий Рытвин

Напомним, что Ольга Кормухина в 2010 году переработала хит Виктора Цоя «Кукушка». Она действовала с разрешения наследников певца. Ей помогал муж Алексей Белов. Позже этот же хит перепела в саунд-треке к фильму «Битва за Севастополь» Полина Гагарина. Многие эксперты посчитали, что аранжировка действительно сильно похожа на ту, что ранее представила на суд публике Кормухина, сообщает «СтарХит».