«Как будто это было вчера»: Волкова показала видео последнего съемочного дня Клюева

1 сентября навечно остановилось сердце актера Бориса Клюева. Народный артист полюбился широкой публике благодаря роли Николая Петровича в знаменитом сериале «Воронины». Он долго боролся с онкозаболеванием, но так и не смог победить недуг.
Когда к его партнерше по теленовелле Екатерине Волковой обратились СМИ с просьбой прокомментировать его смерть, она ответила:
«Что можно прокомментировать в такой ситуации? Вот и я не знаю».
Знаменитость сообщила, что ушедший из жизни актер долго молчал о своем тяжелом заболевании. Но вовсе не из-за того, что был скрытен, он просто не хотел никого расстраивать. На девятый день со дня смерти Клюева, Екатерина разместила в личном блоге видео с его последнего съемочного дня в семейном ситкоме.
«Как будто это было вчера… В такие моменты особенно понимаешь, как важно тратить нашу жизнь на то, что по-настоящему важно для нас», — подписала она кадры.
Напомним, Борис Владимирович с 1969-го года и до последних дней своей жизни являлся ведущим актером Малого театра. Кроме того, он преподавал в театральном училище имени Щепкина. Зрелое поколение россиян и постсоветского пространства помнит его в роли графа Рошфора в легендарном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».