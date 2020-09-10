«Как будто это было вчера»: Волкова показала видео последнего съемочного дня Клюева

1 сентября навечно остановилось сердце актера Бориса Клюева. Народный артист полюбился широкой публике благодаря роли Николая Петровича в знаменитом сериале «Воронины». Он долго боролся с онкозаболеванием, но так и не смог победить недуг.

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Когда к его партнерше по теленовелле Екатерине Волковой обратились СМИ с просьбой прокомментировать его смерть, она ответила:

«Что можно прокомментировать в такой ситуации? Вот и я не знаю».

Знаменитость сообщила, что ушедший из жизни актер долго молчал о своем тяжелом заболевании. Но вовсе не из-за того, что был скрытен, он просто не хотел никого расстраивать. На девятый день со дня смерти Клюева, Екатерина разместила в личном блоге видео с его последнего съемочного дня в семейном ситкоме.

«Как будто это было вчера… В такие моменты особенно понимаешь, как важно тратить нашу жизнь на то, что по-настоящему важно для нас», — подписала она кадры.

Напомним, Борис Владимирович с 1969-го года и до последних дней своей жизни являлся ведущим актером Малого театра. Кроме того, он преподавал в театральном училище имени Щепкина. Зрелое поколение россиян и постсоветского пространства помнит его в роли графа Рошфора в легендарном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».