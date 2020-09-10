«У ребенка стресс»: Черно и Оганесян с младенцем вернулись на «Дом-2»

В конце июля звезды «Дома-2» Иосиф Оганесян и Александра Черно стали родителями. На свет появился долгожданный наследник — сын, которого назвали Стефаном. Новоиспеченная мамочка активно ведет микроблог в Instagram, где делится новостями о своей родительской жизни. Один из постоянных вопросов, который Черно получает от поклонников, связан с возвращением пары на проект. И чета Оганесян пообещала появиться на экране после того, как покрестит малыша.

Напомним, что обряд крещения состоялся еще 8 сентября. Счастливые родители даже показали лицо полуторамесячной крохи. И буквально на следующий же день стали собираться на «Дом-2». И в расширенном составе — с сыном и кошкой — появились на телестройке. Об этом Черно рассказала у себя в Stories микроблога.

«У ребенка стресс, ребенок не спит. Сейчас пойдем гулять на улицу. У Сани тоже шок, он не понимает, куда ее привезти», — рассказывает Черно.

Девушка пока не понимает, как будет справляться с материнскими обязанностями под прицелом телекамер, но надеется на поддержку мужа, который показал себя заботливым отцом.