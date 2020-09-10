Бывшая жена Александра Гордона показала подросших сыновей от телеведущего

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона 26-летняя Ноза Абдулвасиева в Instagram опубликовала видеозапись со своими наследниками. Как известно, у нее в семье подрастают два сына – пятилетний Александр и трехлетний Федор.

На кадрах записи можно увидеть, как дети Александра Гордона увлеченно расставляют фигуры на шахматной доске. Многие поклонники отметили, что у 26-летней девушки подрастают прекрасные сыновья. Кстати, в комментариях она подтвердила, что телеведущий не забыл про отпрысков после расставания и общается с ними.

«Какие они у вас классные. Правда, на папу почему-то совсем не похожи», «У младшего не будет отбоя от невест. Они у вас безумно хороши», «Жаль, что ваш союз распался. Вы были прекрасной парой», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Александр Гордон и Ноза Абдулвасиева расстались в начале августа нынешнего года. О причинах развода они не сообщали. При этом известно, что Гордона активно сватают к телеведущей Юлии Барановской, бывшей жене футболиста Андрея Аршавина.