«Он захотел ее как девушку»: участница «Дома-2» раскрыла подробности измены жениха Азизы

Участница скандальной телестройки «Дом-2» Марсиага раскрыла подробности измены жениха певицы Азизы — бизнесмена Давида Григоряна с молодой участницей проекта Яной Шафеевой.

Как отметила Марсиага, если бы столичный предприниматель просто флиртовал с молодой девушкой, то это было бы объяснимо. Однако он намеревался провести время наедине с ней после совместного банкета. Как уверена Марсиага, бизнесмен явно не планировал решать деловые вопросы.

«Он захотел ее как девушку! Если бы Яна согласилась на эту авантюру, то все мы понимаем, чем бы это закончилось. Поведение Давида просто аморально». Марсиага

Напомним, что Азиза уже объявила о расставании с Давидом Григоряном. Она не смогла простить ему заигрывания с молоденькой девушкой перед самой свадьбой. Певица сказала звездному дизайнеру Анике Керимовой прекратить шить платье на свадьбу. Кстати, оно уже почти готово. Куда теперь его «пристроит» Керимова — остается только гадать, сообщает «Собеседник».