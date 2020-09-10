Королева объяснила, почему никогда не станет близкой подругой для Пугачевой

Как отметила певица, между ней и Примадонной всегда существовала определенная дистанция из-за Игоря Николаева.

Певица Наташа Королева в беседе с Лаурой Джугелией объяснила, почему никогда не станет близкой подругой для Примадонны отечественной эстрады. Все дело в ее бывшем муже Игоре Николаеве.

Однажды композитор привел Королеву в дом Пугачевой на Тверской, где тогда еще совсем молодой исполнительнице пришлось проходить своеобразную творческую «проверку».

«Игорь – ее придворный композитор, она метресса, дала ему путевку в жизнь. А тут он отбивается от рук: влюбился в какую-то, и вся Москва об этом говорит. Все еще усугублялось тем, что Игорь был женат, росла дочь. Конечно, была определенная дистанция». Наташа Королева

Как отметила Королева, для Пугачевой она родной так и не стала. Дистанция между ними есть даже сейчас. При этом, как сказала жена Сергея Глушко, именно Примадонна нашла правильные слова, когда она расставалась с Николаевым.

Отметим, что Наташа Королева и Игорь Николаев были вместе с 1992 по 2001 год. Детей в этом браке не родилось. Сейчас Королева — жена танцовщика Сергея Глушко, а Николаев счастлив в браке с певицей Юлией Проскуряковой.