Семейные узы: шестилетняя дочь Тимати учит маленького братика ходить

Шестилетняя дочь рэпера Тимати от модели Алены Шишковой Алиса стала обучать родного братика Ратмира, которому нет еще и годика, ходить. Бабушка девочки, Симона Черноморская, в Instagram разместила забавную запись.

На кадрах можно увидеть, как сначала бабушка «делает ребенку ветерок». Она играет с Ратмиром, дует на него. Затем показано, как малыш лихо ползает. В это время Алиса спрашивает братика: «Тебе так удобно?». Он в ответ издает звуки.

В конце записи Алиса стала обучать братика ходить. Он пока передвигается с поддержкой. В частности, на видео ребенок держится за большой сундук. Можно не сомневаться, что еще месяц-два и малыш уже пойдет самостоятельно на радость родителей.

Напомним, что Ратмир Юнусов родился в октябре 2019 года. Его мамой является модель Анастасия Решетова. Мальчик очень много времени проводит со своей бабушкой Симоной. Она достаточно часто выкладывает в Сеть фотографии и видеозаписи с ребенком.