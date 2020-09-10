Жигалкин показал на видео последний съемочный день Клюева и опроверг продолжение «Ворониных»

Как отметил режиссер, был уже снят финальный сезон.

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин в Instagram опубликовал редкие кадры с последнего съемочного дня картины. Действие происходит на набережной Сочи, где собрались все звезды легендарного фильма. В центре внимания главный действующий герой — актер Борис Клюев, который несколько дней назад ушел из жизни. Это был его последний съемочный день.

«Сегодня девять дней, как ушел Борис Владимирович. Вспоминаю прекрасные годы совместной работы и дружбы. Вспомните и вы его сегодня. Это видео снято в последний день экспедиции в Сочи, где мы снимали финальный, как теперь понятно, сезон «Ворониных». Александр Жигалкин

Ранее генеральный директор канала СТС Вячеслав Муругов говорил, что в начале сентября шли переговоры с актерами. Планировалось снять еще два сезона. Однако затем пришла новость о смерти Клюева и все приостановилось.

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Ему было 76 лет. Он прославился своей ролью в сериале «Воронины», где сыграл Николая Петровича. Его фраза «египетская сила» давно стала крылатой.