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Угостилась инжиром: Климова показала свой идеальный ужин в ресторане

Ранее актриса похвасталась плотным завтраком в пятизвездочном отеле.

Угостилась инжиром: Климова показала свой идеальный ужин в ресторане
Екатерина Климова. Фото Global look press.

Екатерина Климова решила продлить лето и отправилась в Турцию, в солнечной стране она обосновалась в пятизвездочном отеле города Сиде. Гостиница располагается на берегу Средиземного моря в окружении соснового леса, имеет свой аквапарк с несколькими бассейнами. На территории также есть и рестораны.

И, судя по всему, 42-летняя актриса решила сделать на гастрономических развлечениях серьезный акцент. Свой отдых она начала с обильного завтрака на балконе номера. К столу звезда присела в обычном отельном банном халате.

На утреннем столе звезды оказалась разнообразная свежая выпечка, сыры, сливочное масло, мясные деликатесы, сухофрукты, яйца и сок. Судя по размещенным кадрам в Instagram, Екатерина получила истинное удовольствие от первой трапезы.

Однако вечером Климова решила быть более умеренной и остановила свой выбор лишь на тарелочке с несколькими плодами инжира. Сейчас в Турции как раз сезон их вызревания, и счастливые туристы могут насладиться свежими фруктами «с куста».

«Идеальный ужин», — подписала обнародованное в личном блоге фото любимица публики.

Климова похвасталась утонченным ужином в пятизвездочном отеле Турции. Фото
Климова похвасталась утонченным ужином в пятизвездочном отеле Турции. Фото: Instagram.com/klimovagram

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