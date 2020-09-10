Угостилась инжиром: Климова показала свой идеальный ужин в ресторане

Екатерина Климова решила продлить лето и отправилась в Турцию, в солнечной стране она обосновалась в пятизвездочном отеле города Сиде. Гостиница располагается на берегу Средиземного моря в окружении соснового леса, имеет свой аквапарк с несколькими бассейнами. На территории также есть и рестораны.

И, судя по всему, 42-летняя актриса решила сделать на гастрономических развлечениях серьезный акцент. Свой отдых она начала с обильного завтрака на балконе номера. К столу звезда присела в обычном отельном банном халате.

На утреннем столе звезды оказалась разнообразная свежая выпечка, сыры, сливочное масло, мясные деликатесы, сухофрукты, яйца и сок. Судя по размещенным кадрам в Instagram, Екатерина получила истинное удовольствие от первой трапезы.

Однако вечером Климова решила быть более умеренной и остановила свой выбор лишь на тарелочке с несколькими плодами инжира. Сейчас в Турции как раз сезон их вызревания, и счастливые туристы могут насладиться свежими фруктами «с куста».